الرئيسية | محليات العسعس: نتمنى ان لا نتجه إلى خيارات قاسية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن مجلس الوزراء يناقش تخفيض النفقات التشغيلية ومشاريع رأسمالية تم اختيارها بعناية.

وقال العسعس، خلال استضافته على قناة المملكة ، “لا نسعى الى زيادة العبء على المواطن، ورواتب الشهر الحالي قبل العيد، وقادرون على تنزيلها غدا ان أردنا”.

واضاف، “170 مليون دينار حجم الاقتطاعات من الرواتب منذ شهر ايار حتى نهاية العام، و20 مليون دينار حجم وقف التعيينات؛ لتكون الحصيلة 190 مليون دينار”.

وأكد، ” لن نمد ايدينا الى رواتب الموظفين الاساسية واتمنى ان لا نتجه الى خيارات قاسية، والايام القادمة غير واضحة اقتصاديا ونحن في هذه المرحلة يفترض ان نكون حذرين جدا لكي لا تزيد البطالة والفقر”.

ولفت الى انه ما تم انفاقه من قبل وزارة الصحة خلال الازمة لم يتجاوز موازنتها السنوية.

وقال العسعس، إن حجم الخسارة المالية عن كل يوم اغلاق يبلغ 100 مليون دينار، مؤكدا أن عجز الموازنة خلال العام الحالي سيرتفع عن المتوقع بقيمة مالية تقدر بمليار دينار، واصفا الازمة بالضربة الهائلة على الاقتصاد.

ولفت الى ان “اغلب القروض لنستهلك وليس لنستثمر”، مشيرا الى ان “الضمان صندوق منفصل وأمواله للأردنيين ولن يستطيع احد مد يده عليها”.

وقال، ان الحكومة قامت بشراء مشتقات نفطية بقيمة مالية تقدر بـ23 مليون دينار، مشيرا الى ان تلك المشتقات لتعبئة المخزون الاستراتيجي.

وأكد العسعس، أن الحكومة لا تشتري ولا تبيع النفط.

وأضاف، أن معظم الدخل يأتي من الضريبة، وتحصيل الحكومة من الضريبة وصل الى الثلث خلال الازمة.

وأشار الى ان “تكلفة التعامل مع كورونا في المرحلة القادمة ما بين ٦٠ الى ١٠٠ مليون، ونأمل ان لا يتجاوز ١٧٠ مليون”.

ونوه الى ان “الحكومة تتوقع مساعدة 200 الف عائلة حتى نهاية رمضان”، مشيرا الى انه سيتم فتح البورصة خلال الفترة القادمة

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