مصدر امني لوطنا اليوم سيتم تحويل الذين ظهروا في مقطع الفيديو الى القضاء بعد الحجر

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم من مصدر أمني انه سيتم تحويل الطلاب الذين ظهروا في فيديو منطقة الحجر في كرفانات الحجر بمنطقة البحر الميت إلى القضاء بعد انتهاء مدة الحجر اللازمة.

كما وأفاد المصدر لوطنا اليوم انه تم مصادرة كافة المواد والمخالفة للتعليمات الحجر والموجود داخل الكرفانات.

وأضاف المصدر أنه تمت مصادرة مفاتيح كرفاناتهم، يذكر أن مقطعا مصورا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، يظهر طلابا قاموا بالغناء والرقص في كرفانات الحجر الصحي في منطقة البحر الميت