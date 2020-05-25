الاعتداء على موظفة من قبل مستثمر وقبيلة بني صخر تصدر بيان

وطنا اليوم - حصلت وطنا اليوم على نسخة من خطاب أرسلته نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين إلى وزير البيئة المكلّف بادارة وزارة الزراعة الدكتور صالح الخرابشة عن شكوى مقدمة من الدكتورة ابتهال الخريشا، تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل أحد أصحاب الشركات في محافظة المفرق.

واستغربت النقابة ردّة فعل مدير زراعة المفرق حول الاعتداء على الدكتورة الخريشا، مستهجنين عدم السير باجراءات الشكوى ضد المعتدي، فيما اعتبرت النقابة الاعتداء بمثابة اعتداء على المهنة وكافة الأطباء البيطريين.

وطالب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي الوزير الخرابشة بالتحقيق في القضية واحقاق الحق، لافتا في ذات السياق إلى أن قيام مدير زراعة المفرق باجازة الارساليات ومتابعة العمل عن الطبيبة البيطرية غير قانوني ومخالف لقانون ممارسة المهنة.

ومن جانبها، استنكرت لجنة موظفي وزارة الزراعة الاعتداء على الدكتورة الخريشا، قائلين إن الاعتداء وقع عليها جراء تنفيذها التعليمات الصادرة عن الوزارة.

وطالبوا الوزير الخرابشة بالوقوف إلى جانب زميلتهم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الموظفين، وعدم التهاون مع المتنفذين، والذهاب إلى القضاء من أجل انصافها.

واعتبروا الاعتداء الغريب عن عادات المجتمع الأردني قبل أن يكون مخالفا للأنظمة والقوانين أمرا يستوجب الردع، معبرين عن تضامنهم الكامل مع زميلتهم.

إلى ذلك، تداول مواطنون من أبناء قبيلة بني صخر بيانا وصل إلى وطنا اليوم نسخة منه قالوا إنهم صادر عنهم حول الحادثة، وتضمن تفاصيل حول القضية.