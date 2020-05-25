 وطنا نيوز -عجز الموازنه قد يصل إلى مليار دينار
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عجز الموازنه قد يصل إلى مليار دينار
التاريخ : 07-05-2020 09:32:33 المشاهدات: 1148

 وطنا اليوم - توقع وزير المالية، محمد العسعس، الأربعاء، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال العسعس خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، إن "التوقعات التي أمامنا تقول إن العجر حتى نهاية العام سيزيد عما هو متوقع بحدود المليار على أقل تقدير".

 

واعتبر أن زيادة العجز "ضربة هائلة للاقتصاد" المحلي، مشيراً إلى أن أسواق التمويل العالمية "جفت" بسبب الأزمة الحالية.

 

ولفت إلى أن "جزءا كبيرا" من القروض التي يأخذها الأردن، تذهب للاستهلاك وليس للاستثمار.

 

"نحن في هذا البلد، ندفع رواتب لموظفي القطاع العام وخدمة دين، شهريا، بحدود الـ 600 مليون دينار"، وفق العسعس، الذي قال إنها "كلفة عالية


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