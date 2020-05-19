الرئيسية | محليات خاص لوطنا اليوم - الجهات المعنية تتخذ إجراءات بعد تداول مقطع مصور في منطقة الحجر

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم انه وبعد تداول مقطع مصور لطلبة يقومون بالدبكة في منطقة الحجر المخصص في البحر الميت بدات الجهات الامنيه والعسكرية إضافة للخدمات الطبية الملكية المسؤولية بأتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطلبة الذين ظهروا في الفيديو المتداول بالدبكة بمنطقة الحجر الصحي في البحر الميت.

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