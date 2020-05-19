 وطنا نيوز -خاص - اجراءات مشدده خلال العيد والإعلان عنها خلال الأسبوع القادم
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خاص - اجراءات مشدده خلال العيد والإعلان عنها خلال الأسبوع القادم
التاريخ : 06-05-2020 11:01:32 المشاهدات: 1229

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم ان يتم بحث ترتيبات وضع إجراءات مشدده في العيد وقد ظهر ذلك خلال حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة،والذي أشار الى أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات مشددة في بعض أوقات عطلة عيد الفطر.

وأكد العضايلة أن الحكومة لم تحسم قرارها، وأن الإجراءات مازالت قيد الدراسة.

بيد أن العضايلة أوصى بعدم تبادل الزيارات خلال عطلة العيد.

وبرر ذلك قائلا: المعركة مع الوباء ما زالت مستمرّة، والخطر ما زال قائماً، وبالتالي لا بدّ من أخذ كلّ الاحتياطات والإجراءات الوقائيّة، وعدم تبادل الزيارات وإقامة التجمّعات وغيرها من المظاهر خلال فترة العيد.


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