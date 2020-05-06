الرئيسية | محليات الأردن يدين إعلان إسرائيل بناء 7000 وحدة سكنية جديدة بالضفة

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إعلان إسرائيل بناء 7000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في المستوطنة المساه إفرات .

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان إدانة هذا الإعلان ورفضه خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية و الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.

وحذرت الوزارة من تبعات هذه الخطوة وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد للحؤول دون تنفيذها أو تنفيذ غيرها من مخططات الاستيطان والضم.

وأعادت الوزارة التأكيد على ان سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع.

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