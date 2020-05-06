الرئيسية | محليات تفاصيل أول إصابة بكورونا في المفرق

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر متطابقة عن تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة المفرق شمال الاردن موضحة ان الحالة من منطقة الخناصري(25) كم غربي مدينة المفرق والتي تتبع لبلدية الباسلية ضمن البادية الشمالية الغربية .

ووفقا لمواطنين في المنطقة فان نتائج الفحوصات ظهرت اليوم ما تم تحويل المصاب الى احدى مستشفيات المفرق بهدف حجره وتقديم العلاجات الطبية للمصاب مشيرين الى ان المنطقة ملتزمة بالحظر المعمول به وفقا لاوامر الدفاع . وتشير المعلومات المستقاة من المواطنين الى ان عدد سكان المنطقة يقارب من (1000) نسمة وان المنازل متباعدة عن بعضها البعض ما يؤكد القدرة والسيطرة عليها طبيا .

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قال انه تم التواصل مع مدير صحة المفرق والمحافظ لارسال فرق التقصي الوبائي لمنطقة سكن مصاب بكورونا وهو سائق شاحنة حيث تم عزل المنطقة وبوشرت عمليات اخذ العينات.

وأعلن جابر خلال الايجاز الصحفي تسجيل حالتي كورونا في المملكة اليوم إحداهما لسائق من جنسية عربية والأخرى في محافظة المفرق عاد من الخارج قبل أسبوعين.

وقال جابر ان سائق الشاحنة قدم الى الاردن قبل اسبوعين وتم اجراء فحص له واليوم تم التاكد من اصابته بالفيروس وتم عزله في احد المستشفيات المعتمدة.

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