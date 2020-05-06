الرئيسية | محليات إغلاق أحد أقدم المخابز في عمان لغياب معايير النظافة

وطنا اليوم-عمان:أغلقت الأجهزة المختصة، الأربعاء، أحد أقدم مخابز في العاصمة عمان بالشمع الأحمر، وذلك لغياب معايير النظافة.

ووصف مراقب الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة رامي النمرات حال المخبز بـ" المقزز" للغاية.

وأضاف أن الجولة التفقدية للمخبز أرادت الوقوف على طبيعة التخزين للأدوات المستخدمة في صناعة الخبز، والطحين، حيث تبين غياب تام للنظافة.

وبين أن الجهات المختصة أتلفت بقايا العجين المستخدم، وتم وضع مواد تعقيم.

بالإضافة إلى إخراج جميع الخبز والقطايف التي كانت تصنع بطريقة لا يوجد فيها ادنى مقومات الصحة والسلامة.

وقال إن الجهات المختصة، أحالت المسؤولين عن المخبز للجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وجاءت حملة التفتيش من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومن وزارة الصناعة والتجارة، وأمانة عمان، ومندوب من المحافظة.

كما وصف مفتش الأغذية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس عمر الخوالدة المخبز بالمكرهة الصحية، مضيفا أن هناك حجز تحفظي على المخبز.

وقال إن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن سلسلة جولات تفقدية تجريها المؤسسة والجهات المعنية لضمان تقيد المنشآت بالتعليمات والأنظمة.

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