منطقة استثمارية ومدينة حجاج بين الأردن وفلسطين بكلفة 160 مليون

وطنا اليوم - طرحت وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الأربعاء، استفتاءً للمستثمرين لإبداء الرأي حول مشروع استثماري بين القطاعين، لبناء مبنى مسافرين في مركز جسر الملك حسين الحدودي مع فلسطين، ليصار بعد ذلك إلى طرح عطاء نهائي للمشروع.

وقال المهندس محمود الخشمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع الذي سيقام بتكلفة أكثر من 160 مليون دينار، يأتي من أجل تعظيم التواصل والترابط الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، موضحاً أن مؤسسة التمويل الدولية ستشارك بصفة استشارة مالية للمشروع.

وأضاف أن المشروع يتكون من مبنى مسافرين سيتم تصميمه وفق المخططات الهندسية المبدئية على أحدث التصاميم العالمية، بالإضافة إلى منطقة لوجستية للشحن ونقل البضائع، ومدينة للحججاج الفلسطينيين، وأخرى صناعية بمساحة 2000 دونم.

وأشار الخشمان إلى أن هذا المشروع سيقام على أساس الشراكة ووفقاً لنظام "بي أو تي -POT"، لمدة 25 سنة، ومن ثم ستؤول ملكية المشروع بالكامل للحكومة الأردنية.

وبين أن المشروع سيقام على أرض للخزينة تبعد عن الحدود نحو 4 كم، ويهدف إلى زيادة اعتمادية اقتصاديات البلدين على بعضهما البعض بانسياب التبادل التجاري والمسافرين والسياح