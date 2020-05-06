الرئيسية | محليات منح تصاريح عمل لـ 83 شركة بريد وتوصيل (Delivery)

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور عن نجاح خدمات التوصيل في المملكة حيث بلغ عدد الطرود التي تم توصيلها لمنازل المواطنين (1.117.370) مليون طرد من مواد غذائية وأدوية حتى صباح الأربعاء.

وأكد الجبور أن الهيئة منحت التصاريح اللازمة لـ ( 83 ) شركة من شركات البريد والتوصيل (Delivery) والتي تستخدم حالياً حوالي (8927) سيارة لهذه الغاية، حيث تم تمديد تصاريح عمل شركات التوصيل المنزلي لتصبح حتى الساعة الثامنة مساء بدلاً من السادسة وذلك لاتاحة المجال للمطاعم التي سمح لها ممارسة عملها حتى الثامنة مساء وفقا لقرار الحكومة الذي صدر مؤخراً.

وأشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة قد وافق على منح (15) شركة رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة (5) سنوات وتم منح شركة واحدة مشغل بريد خاص فئة دولي منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه، ويتم حالياً دراسة 8 طلبات ترخيص جديدة ليصبح مجموع الشركات الجديدة التي ترغب بالحصول على رخصة منذ بدء الأزمة (24) شركة.

وشدد على أن الهيئة تتبع أسس السلامة العامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة وتطبقها ضماناً للسلامة العامة، حيث يتم تعقيم المركبات العاملة في التوصيل وبشكل يومي من قبل شركة متخصصة ومرخصة لهذه الغاية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مضيفا أن الهيئة ستقوم بجولات تفتيشية على الشركات المرخصة للتأكد من تطبيق أمر الدفاع 11 الذي يلزم العاملون بوضع الكمامات وارتداء القفازات.

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