الرئيسية | محليات مصنع ينهي عقود 72 عاملا في مدينة الحسن

وطنا اليوم-عمان:انهت ادارة احد مصانع مدينة الحسن الصناعية عقود 72 عاملا بحجة انتهائها.

وشكا عدد من العاملين الذي انهت ادارة المصنع عملهم من القرار المفاجيء مؤكدين انهم اعتبروا انفسهم في عطلة بسبب الكورونا ليتقاجأوا ان الشركة انهت عملهم اعتبارا من تاريخ 1 / 4 /2020، وفقا ليومية الرأي.

واشاروا الى ان الادارة اتخذت قرارا قطعيا بخصوص العمال الذين بنوا حياتهم بناء على هذا العمل في مصنع الالبسة.

واكد مصادر في إدارة مدينة الحسن الصناعية أنه ومنذ اللحظة الأولى لازمة كورونا ووتيرة الإنتاج تتواصل خاصة في الشركات المسموح لها بالحد الأدنى من العمالة.

واضاف أن العديد من المصانع بدأت أنهاء العقود التي شارفت على الانتهاء لأسباب مالية تتعلق بظروف هذه الشركات التي تضررت صادراتها جراء غلق الأسواق نافية أن تكون بسبب مخالفات عمالية أو هضم حقوق العمالة في المدينة حيث تجري فرق التفتيش حملاتها وبشكل مكثف على الشركات للتأكد من سلامة إجراءاتها وان لا اعتداءات على حقوق العمال.

وبين انه بالرغم من ذلك تأملت إدارة المدينة أن تتطلب المرحلة القادمة استحداث فرص عمل في الشركات التي تنتج الكمامات ومواد التعقيم بسبب زيادة كميات الإنتاج مؤكدة أنها ستعلن فورا في حالة طلب اي شركة لفرص عمل جديدة.

احد المسؤولين في المصنع اكد قانونية الطريقة التي انهت فيها ادارة المصنع عقود العمال، مشيرا الى ان عقودهم سنوية وتنتهي بتاريخ 1/4/2020 مشيرا الى انهم سيحصلون على حقوقهم العمالية كاملة بحسب ما ينص عليه قانون العمل والعمال.

وبين المصدر نفسه ان الظروف الصعبة التي تمر بها المصانع من حيث توقف الانتاج وغلق الاسواق الخارجية وعدم وجود المواد الخام اجبر الشركة على انهاء عقود بعض موظفيها مؤكدا ان الكثير من المصانع ستقوم بمثل هذا الامر ان استمر الاغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

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