جماعة عمان لحورات المستقبل تدخل عامها السادس بتشجيع ملكي

وطنا اليوم-عمان:احتفلت جماعة عمان لحوارات المستقبل يوم أمس الثلاثاء, بالذكرى السادسة لإنطلاقها, حيث عقدت الجماعة اجتماعها السنوي الخامس، والشهري الثامن والخمسين عن بعد, بواسطة تطبيق "زوم" الالكتروني, وقد بدأ الاجتماع بكلمة من مؤسس الجماعة ورئيسها بلال حسن التل, الذي قال :أن من أهم العوامل التي دفعتنا وتدفعنا مضاعفة عملنا خلال المرحلة القادمة, التشجيع الملكي الذي نلناه من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عندما تفضل جلالته فخص الجماعة ، بلقاء مطول زودنا فيه جلالته, بالكثير من التوجيهات، وأمدنا بالطاقة الايجابية, حيث كان لقاء جلالته محطة هامة في تاريخ جماعتنا، تشحن عزيمتنا بصورة دائمة, لنواصل عملنا في خدمة وطننا.

وناقشت الجماعة استراتيجية عملها في المرحلة القادمة حيث تم تقرر إن تضاعف الجماعة من جهودها في مجال نشر الوعي الصحي وأهمية الرعاية الصحية الأولية، وضرورة الموازنة بين حماية صحة الإنسان ودوران عجلة الإنتاج مع الدعوة لبناء دورة اقتصادية هدفها بناء اقتصاد وطني لا تعظيم ثروات شخصية،مع التأكيد على إعادة ترتيب أولويات الإقتصاد الوطني لإعطاء الزراعة والغذاء والدواء أولوية في الرعاية والتشجيع، وأكدت الجماعة على أهمية سيادة القانون وبناء الوعي القانوني لدى المواطنين، كما بحث الاجتماع سبل تطوير التعليم عن بعد، وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على المنجز الوطني وابرازه والبناء عليه، كما وجهوا تحية اكبار واعتزاز للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية التي صنعت النموذج الأردني المتميز في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

كما ناقش الاجتماع دور الجماعة اثناء ازمة فيروس كورونا, حيث واصلت الجماعة نشاطاتها خلال الازمة، فاصدرت العديد من البيانات التي كانت تحث المواطنين على الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة، كما انتجت العديد من فيديوهات التوعية ورفع الروح المعنوية، التي كانت تبثها على صفحات الجماعة، على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك". "توتير". "واتساب" بالاضافة الى قناتها على يوتيوب".

كما عقدت الجماعة أثناء الأزمة خمسة وعشرين اجتماعا عن بعدحواراً لاعضائها, لمناقشة سبل مساهمتها في الجهد الوطني لمواجهة جائحة كورونا حيث قدمت الجماعة, عدداً من الاقتراحات للجهات المسؤولة.

وكانت الجماعة قد استعرضت في مستهل الاجتماع مسيرتها ودورها في خدمة المجتمع, وانجازات فرق عملها حيث سبق للجماعة وان اصدرت عددا كبيرا من المبادرات، في مختلف المجالات، من بينها مبادرة امة واحدة في مواجهة فتنة التكفير، في اطار جهود الجماعة لمحاربة ثقافة التعصب والتطرف حيث عقدت الجماعة سليلة ندوات في مختلف المجتمعات المحلية والجامعات الأردنية لمحاربة ثقافة التعصب والتطرف، كما أصدرت الجماعة وثيقة التماسك الاجتماعي التي ركزت على معالجة الاختلالات التي طرأت على تقاليد وعادات المجتمع الأردني، وعملت على نشر الوعي حول سبل َمعالجة هذه الاختلالات.

واصدرت الجماعة أيضا خارطة طريق للخروج من الازمة الاقتصادية، تعمل على تنفيذها بالتعاون مع عدد من الهيىئات الاقتصادية. كذلك أصدرت الجماعة مبادرة تعزيز مكانة المعلم وفق افضل الممارسات العالمية, ووثيقة تعزيز مكانة الائمة ودورهم في المجتمع, والعديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى الجامعات والمجتمعات المحلية.

الجدير بالذكر إن جماعة عمان لحورات المستقبل تضم في عضويتها خبراء ومختصون في مختلف المجالات, يتوزعون على عشرة فرق عمل, يتولى كل فريق منها دراسة ملفات قطاع من القطاعات الوطنية, حيث يضم فريق التعليم في الجماعة نخبة من خيرة الاكاديميين الاردنيين, منهم وزراء تربية سابقين ورؤوساء جامعات واساتذة عاملين في الجامعات الاردنية, بالاضافة الى عاملين في سلك التعليم العام, حيث انجز الفريق مجموعة من الدراسات والمبادرات لتطوير التعليم في الاردن, بمختلف مستوياته, بالاضافة الى مبادرات للتأثير على اتجاهات الاردنيين نحو أنواع التعليم والتخصصات المختلفة.

اما فريق الاقتصاد في الجماعة, والذي يضم مجموعة من الاكاديميين بالاضافة الى العاملين في حقول اقتصادية مختلفة, فقد كان اول من فتح ملف النظام الضريبي في الاردن مطالباً بايجاد نظام ضريبي متكامل, مثلما اعد دراسة متكاملة لتطوير قطاع النقل في الاردن, كما قدم خارطة طريق للخروج من الازمة الاقتصاديةو والعديد من المبادرات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد وطني سليمو يعظم الاعتماد على الذات, ويحقق عدالة التوزيع لمكاسب التنمية.

ولدى الجماعة فريق قانوني يعكف على دراسة الكثير من مشاكل المجتمع الاردني من الناحية القانونية, وقد سبق للفريق ان فتح ملف تغول شركات الخدمات الاستراتيجية الكهرباء والمياه والاتصالات, على المواطنين وملف عقود الاذعان التي تفرض على المواطنين وعقود الامتياز للعديد من شركات الخدمات.

اما فريق الطفولة الذي يضم مجموعة من المختصين بقضايا الطفل وأدب الاطفال, فيعنى بدراسة قضايا الطفولة في المجتمع الاردني, وضرورة الاهتمام بها باعتباره اهتمامً بمستقبل المجتمع كله, في حين يركز فريق تمكين المرأة على بناء خطاب نسوي جديد للمرأة الاردنية, نابع من قيم الامة الحضارية لحمايتها من الاستلاب الثقافي, الذي تسعى البه بعض منظمات المجتمع المدني, من جانبه يعمل فريق الشباب في الجماعة على المساهمة في تطوير العمل الشبابي الاردني .

كما شكلت الجماعة فريق فلسطين, الذي يسعى الى ابقاء قضية حق الامة في فلسطين من البحر الى النهر, حياً في نفوس الاجيالو بالاضافة الى تحصين الاردن من الاطماع الصهيوينةو علما بأن لدى الجماعة فريق لحماية التراث الاردني .

وفي اطار تكامل عمل الجماعة, فان فريق المياه والموارد, الذي يضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال يعمل على اعداد مشروحات من شأنها حماية البيئة الاردنية وحسن استثمار مواردها.

هذا وترتبط الجماعة بعدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجامعات الاردنية والمؤسسات الرسمية .