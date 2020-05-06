الرئيسية | محليات وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من تركيا

وطنا اليوم-عمان:وصلت، الأربعاء، أولى الطائرات من رحلات استثنائية أعلنت عنها الحكومة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، من إسطنبول.

ويصل الأربعاء وفجر الخميس 5 رحلات تقل عائدين أردنيين من الخارج ضمن المرحلة الأولى من خطة عودة الأردنيين، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، منذ 17 آذار/مارس، ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتوزع رحلات يوم الأربعاء تتوزع على رحلة من إسطنبول في تركيا في الساعة 13:20 (وصلت)، وتحمل 266 راكبا، إضافة إلى رحلتين من العاصمة الروسية موسكو في الساعة 16:45، وفيها 160 راكبا.

أما باقي الرحلات فتصل فجر الخميس، حيث تصل رحلة من مونتريال في كندا وتصل الساعة 02:10، وبحمولة 264 راكبا، والثانية من شيكاغو في الولايات المتحدة في الساعة 03:15 وبحمولة 264 راكبا، ومن والعاصمة البريطانية لندن في الساعة 2:10 وفيها 264 راكبا.

ووصلت، الثلاثاء، 3 طائرات من العاصمة المصرية القاهرة، وإسطنبول في تركيا.

وأقلت الطائرة الأولى من القاهرة 158 راكبا، ووصلت الرحلة الثانية من القاهرة، وعلى متنها 159 راكبا، فيما وصلت الطائرة الثالثة من إسطنبول وعلى متنها 260 راكبا.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير، إن خطة نقل القادمين من مطار الملكة علياء الدولي إلى البحر الميت تنفذ على ثلاث مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة ما يقارب 3239 طالباً وطالبة من 7 بلدان ابتداء من الخامس من أيار/مايو، ولغاية الثامن من أيار/مايو.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوص الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ومن ثم استكمال إجراءات الدخول وختم الجوازات في صالة أخرى مجهزة لهذه الغاية والحركة للتفتيش بنظام التباعد الاحترازي واستلام الأمتعة، واستكمال إجراءات التعقيم والتطهير لجميع المسافرين.

ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي التي أعدت وجهزت مسبقاً لقضاء الطلبة مدة الحجر الصحي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور عادل الوهادنة، الاثنين، إن الخدمات الطبية الملكية "ستشرف على الطلبة العائدين في أماكن الحجر العام في البحر الميت، موضحا أن "الخدمات العلاجية مجانية".

وأضاف الوهادنة، أن الفريق الطبي "يضم 80 طبيبا وممرضا، و18 عيادة موزعة على البيوت الجاهزة المتنقلة (الكرفانات) والفنادق حسب سعة كل منهما".

وقال بيان للخدمات الطبية، إن "عدد الفنادق 10، والبيوت الجاهزة 1000 "كرفان".

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