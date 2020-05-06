التربية تنشئ 25 غرفة صفيّة متنقلة بمناطق نائية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم الاربعاء، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وشركة كي بي دبليو للاستثمار، عن إنشاء 25 غرفة صفيّة متنقلة (كرافانات) في المناطق النائية وتحديداً محافظة الطفيلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لمساعدة سكان هذه المناطق على الانضمام لمنصات التعليم عن بعد.

وقالت الوزارة، إن الهدف من هذه المبادرة، هو توفير أماكن مجهّزة للطلبة في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها خدمات الكترونية أو كهرباء، تمكّنهم من الانضمام لمنصّات التعلّيم عن بعد، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وبينت أنه روعي في هذه الغرف الصفيّة توفر شروط السلامة العامّة المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، من ناحية التباعد الاجتماعي، فيما تم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال الإلكتروني والرقمي، إضافة إلى ربطها بالساتلايت، وتوفير مولدات طاقة لخدمتها.

وأعرب وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي عن شكر وتقدير الوزارة لمؤسسة ولي العهد وشركة كي بي دبليو للاستثمار، على هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أهميتها في دعم جهود الوزارة في توفير فرص التعليم المناسبة لجميع الطلبة، واللجوء للتعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا.

وقال النعيمي، إن إنشاء هذه الغرف الصفية سيسهم في تمكين الطلبة في المناطق المستهدفة من متابعة عملية التعليم، وضمان حقهم فيه، وتوفير فرص مناسبة لهم للتعليم عن بعد في ظروف صحية وتقنية ملائمة.

كما اوضح أن هذه المبادرة ستسهم في دعم وتعزيز خطط الوزارة لتنفيذ برامج علاجية واخرى اثرائية خلال العطلة الصيفية لتعويض الطلبة كل ما فاتهم من فرص تعليمية في هذه المرحلة.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد تمام منكو، إن المؤسسة تولي موضوع دعم الجهود الوطنيّة في التعلّيم عن بعد أولويّة كبيرة، وذلك انطلاقاً من رؤيتها المتمثّلة بشباب قادر لأردن طموح، مؤكدة أن المؤسسة عملت على اعداد خطّة عمل متكاملة بالتعاون مع عدد من شركاء العمل لدعم هذه الجهود، وضمان تحقيق الهدف التنموي الكبير منها.

وأضافت أن خطة عمل المؤسسة تضم الى جانب إنشاء هذه الغرف الصفيّة، إطلاق حملة لجمع وتوزيع الالاف من أجهزة التابلت على الطلبة في مختلف المناطق وبخاصّة النائية، لضمان وصولهم لمنصّات التعلّم عن بعد بكل يسر وسهولة.