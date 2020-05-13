شويكة: فتح صالات المطاعم ليس سهلاَ

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة والاثار العامة مجد شويكة اليوم الاربعاء، إن قرار إعادة فتح صالات المطاعم ليس بالسهل، وهناك عدة إجراءات قيد الدراسة، مشيرة إلى أن صاحب القرار النهائي في الفتح لجان وزارة الصحة.

وأضافت شويكة خلال حديث لبرنامج "وسط البلد" مع الدكتور هاني البدري على راديو "فن"، أن التدرج في إعادة العمل بالقطاعات السياحية ومنها المطاعم، هو أساس عملنا من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية التي وصلنا إليها في وضعنا الوبائي.

وأكدت شويكة أن المطاعم السياحية تستعد حالياً لما بعد شهر رمضان المبارك، لإعادة فتح الصالات فيها، وهي ترقب قرار اللجان، والذي سيحدده وضعنا الوبائي في مجابهة فيروس كورونا، مبينة أن وضعنا يتجه إلى التحسن التدريجي، بحسب المؤشرات الأخيرة.

واوضحت شويكة أن الضرر كان متفاوتاً على القطاعات السياحية، "وكانت أكبر مشكلة تواجههم هي الإجارات والرواتب في ظل توقف العمل.. وكما نعلم أن قرابة مليون شخص حول العالم يفقدون وظائفهم يومياً بسبب جائحة كورونا".

أما فيما يتعلق بالادلاء السياحيين، قالت شويكة إنه تم الاتفاق على قروض ميسرة لهم برغم انهم لا يندرجون تحت مظلة مؤساسية، حتى يتمكنوا من تسيير أمورهم حتى إنتهاء الازمة.