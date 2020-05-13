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شويكة: فتح صالات المطاعم ليس سهلاَ
وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة والاثار العامة مجد شويكة اليوم الاربعاء، إن قرار إعادة فتح صالات المطاعم ليس بالسهل، وهناك عدة إجراءات قيد الدراسة، مشيرة إلى أن صاحب القرار النهائي في الفتح لجان وزارة الصحة.
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