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متى سيتم السماح بالتنقل بين المحافظات
وطنا اليوم - قال العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية الازمة ان فتح القطاعات الذي يبدأ من الغد بحاجة الى التزام كبير من المواطنين مشيرا الى ان هذا القرار تحت المراقبة .
واشار الى ان هناك ظواهر سلبية تم رصدها وخاصة عند المخابز حيث تم اقرار وجود عنصرين من الاجهزة الامنية عند كل مخبز لتنظيم الدور .
وحول السماح للتنقل بين المحافظات قال انه غير واضح حاليا متى سيتم اتخاذ قرار بالسماح للمواطنين بالتنقل ولكن في مرحلة ما سيتم اتخاذ القرار وذلك يعتمد على مدى التزام المواطنين
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