متى سيتم السماح بالتنقل بين المحافظات

وطنا اليوم - قال العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية الازمة ان فتح القطاعات الذي يبدأ من الغد بحاجة الى التزام كبير من المواطنين مشيرا الى ان هذا القرار تحت المراقبة .

واشار الى ان هناك ظواهر سلبية تم رصدها وخاصة عند المخابز حيث تم اقرار وجود عنصرين من الاجهزة الامنية عند كل مخبز لتنظيم الدور .

وحول السماح للتنقل بين المحافظات قال انه غير واضح حاليا متى سيتم اتخاذ قرار بالسماح للمواطنين بالتنقل ولكن في مرحلة ما سيتم اتخاذ القرار وذلك يعتمد على مدى التزام المواطنين