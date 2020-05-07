 وطنا نيوز -متى سيتم السماح بالتنقل بين المحافظات
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متى سيتم السماح بالتنقل بين المحافظات
التاريخ : 06-05-2020 09:06:23 المشاهدات: 1479

وطنا اليوم - قال العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية الازمة ان فتح القطاعات الذي يبدأ من الغد بحاجة الى التزام كبير من المواطنين مشيرا الى ان هذا القرار تحت المراقبة .

 

واشار الى ان هناك ظواهر سلبية تم رصدها وخاصة عند المخابز حيث تم اقرار وجود عنصرين من الاجهزة الامنية عند كل مخبز لتنظيم الدور .

 

وحول السماح للتنقل بين المحافظات قال انه غير واضح حاليا متى سيتم اتخاذ قرار بالسماح للمواطنين بالتنقل ولكن في مرحلة ما سيتم اتخاذ القرار وذلك يعتمد على مدى التزام المواطنين


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