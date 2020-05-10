صور / اخر تطورات الحالة الجوية

🔴 #طقس_اليوم | انخفاض ملموس على درجات الحرارة.. و طقس شتوي بارد نسبياً مع استمرار فرص هطول الأمطار في بعض المناطق صباحاً مع هبوب رياح نشطة.

حيث يتحرك المُنخفض الجوي نحو الشرق ليتمركز ظُهراً إلى الشمال الشرقي من الأراضي العراقية و تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكُتلة الهوائية الباردة المُندفعة خلفه

▪️تكون درجات الحرارة أقل بكثير مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام و بفارق يصل إلى أكثر من 10 درجات مئوية دون المُعدل في بعض المناطق.

▪️يكون الطقس بارداً نسبياً و غالباً غائم و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله خاصة في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح.

▪️الرياح تكون غربية نشطة السرعة مع هبات قوية في مناطق البادية الشرقية و تتسبب الرياح بإثارة الغبار وحدوث موجات غبارية و رُبما بعض العواصف الرملية في المناطق الصحراوية الشرقية والله أعلم

توصيات هامة ⚠️‼️

▪️الانتباه من الفارق الحراري الكبير عن المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام

▪️الانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية الشرقية نتيجة الغبار