خاص - ماذا قصد الرزاز حين قال ان المنعه الاقتصادية تتطلب دمج موسسات وزارات؟

وطنا اليوم - نضال ابوزيد أثارت إشارة رصدتها وطنا اليوم تضمنها حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي مساء اليوم تساؤلات عديده لدى النخب والمتابعين لموضوع التغييرات المرتقبة حول مسار ومصير الحكومة، الذي يترقبه كثيرون إلى جانب مصير البرلمان.

حيث بات في حكم المؤكد زمنيا ان فترة بعد العيد سيشهد تغييرات في بنية التشكيلة الوزارية. حيث قال الرزاز ان الوضع الاقتصادي يتطلب ضبط الإنفاق ودمج وزارات وموسسات، وهي عبارة استوقفت الكثيرين

ومكانيا تعددت التكهنات حول مجلس النواب الا ان الظاهر ان هناك انتخابات قادمة لكن يعتمد تحديد توقيتها على قرار ملكي بعيدا عن التكهنات تتوقع وطنا اليوم ان الفترة التي تعقب العيد ستشمل تغييرات إدارية وهناك حديث عن تغييرات للامناء العامين.

وبعيدا عن بالونات الإختيار والأخبار التي تؤكد او تنفي والتي اعتمد بعضها على تسريبات والبعض الاخر على تكهنات تخلص وطنا اليوم إلى أن هناك تغييرات لكن لايزال الحديث مبكرا عنها وقد يحدد الاسبوعين القادمين الصورة بشكل أوضح.