 وطنا نيوز -تخوف من العادات المتبعه في العيد وجابر يلوح باجراءات قد تتخذ
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تخوف من العادات المتبعه في العيد وجابر يلوح باجراءات قد تتخذ
التاريخ : 05-05-2020 10:51:53 المشاهدات: 3575

وطنا اليوم - كشف وزير الصحة، سعد جابر، الثلاثاء، عن تفكير الحكومة بخوف شديد، بالإجراءات التي من الممكن أن تتخذها خلال فترة عيد الفطر.

وقال جابر، خلال اتصال هاتفي مع قناة المملكة، أن الشعب الأردني يحب التجمعات وأجواء العائلة والاختلاط، “هنا الرعب ننظر بخوف للإجراءات التي سنتخذها”.

وأوضح وزير الصحة، أن المرض لم ينتهي بعد من حولنا، ويجب أن نكون منطقيين ونتحمل الوضع.

وأشار جابر، إلى أن الوضع الحالي، بحاجة إلى التفهم، وأن القرارات المتخذة من قبل الحكومة، تكون بعد دراسة شديدة، وللحفاظ على صحة الناس، وإعادة عجلة الاقتصاد


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