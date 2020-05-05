نقل 4 طلاب قادمين من تركيا لى الحجر في مستشفى حمزه

وطنا اليوم - كشف مسؤول ملف كورونا، في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحاق، عن أخذ عينات، لـ4 طلاب، عادوا إلى الأردن، اليوم الثلاثاء.

وقال إسحاق بأن 4 طلاب، قادمين من تركيا، ظهرت عليهم أعراض ارتفاع الحرارة، بعد مرورهم عبر جهاز المسح الحراري في المطار.

وأوضح أن الطلاب نُقلوا إلى مستشفى الأمير حمزة، قبل أخذ مسحات أنفية منهم، لإجراء فحص "PCR" لهم.

ومن المنتظر، الإبقاء على الطلاب، قيد الحجر في المستشفى، لمدة 5 أو 6 أيام حتى لو كانت النتائج سلبية، وفقا لإسحاق.

ونوّه إسحاق، أن المستشفى سيجري فحوصات أخرى للطلبة، بعد أيام، للتحقق من وجود إصابة من عدمها لديهم.