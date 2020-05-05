ثلاث طائرات وصلت اليوم اثنتين من القاهره وواحده من اسطنبول

وطنا اليوم - وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء، ثلاث طائرات، أعلنت الحكومة عن تسييرها لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا.

وقال مدير أمن وحماية المطارات، العميد الركن خالد الشنتير، إن "الطائرة الأولى القادمة من القاهرة اقلت 158راكبا، في حين حملت الطائرة الثانية القادمة من القاهرة 159 راكبا، والثالثة من اسطنبول وتقل 260 راكبا"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم بواسطة الحافلات الى أماكن الحجر الصحي تباعا.

واضاف، ان جميع الركاب يتم فحصهم بشكل اولي قبل دخولهم، ويتم تحويل أي شخص من العائدين تظهر عليه أعراض المرض للمستشفى فورا، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابة بين العائدين لغاية الآن.

وبين ان من المتوقع أن يصل عدد العائدين الى المملكة حتى الجمعة المقبل 3200، مبينا ان المطار سيستقبل طائرتين غدا الاربعاء و 8 طائرات أخرى الخميس، إضافة إلى طائرتين الجمعة المقبل. وأضاف، ان الفرق الطبية المختصة استقبلت المسافرين فور وصولهم المطار بإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لكل منهم، وتعقيمهم وتطهيرهم وأمتعتهم الشخصية، ومن ثم استكملت إجراءات الدخول وختم الجوازات في صالة أخرى مجهزة لهذه الغاية، مشيرا إلى أن حركة القادمين لغايات التفتيش تسير وفق التباعد الاحترازي واستلام الأمتعة واستكمال إجراءات التعقيم والتطهير لجميع المسافرين.

وقال، إنه وبالتتابع بدأت عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لنقلهم لمناطق الحجر الصحي التي أعدت وجهزت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة وبأقصى جهد ممكن لقضاء مدة الحجر الصحي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.