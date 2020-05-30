الأمن العام يبدأ بتسليم المركبات المحتجزة الى اصحابها

وطنا اليوم - بدأت مديرية الامن العام بتسليم المركبات المحتجزة الى اصحابها بعد مرور شهر كامل على احتجازها.

وقد بلغ عدد المركبات التي استكملت شهرا في الحجز 4 الاف مركبة حيث عملت مديرية الامن العام على تسليم المواطنين مركباتهم وتسهيل الاجراءات المترتبة على ذلك.

وقال مدير ادارة السير العميد سالم الشماسين ان اي اضرار لحقت بالمركبة اثناء نقلها وحجزها يستطيع اي مواطن من خلال ادارة السير الحصول على تقرير كشف يبين كافة الاضرار التي تعرضت لها المركبة ليتم متابعة الامور القضائية والتعويض