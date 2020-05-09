الحكومة اليابانية تتقدم بالشكر للحكومة الأردنية

وطنا اليوم - وجهت الحكومة اليابانية الشكر والتقدير للحكومة الاردنية بعد المساعدات الطبية التي أرسلتها المملكة بتوجيهات مباشرة من جلال ةالملك عبدالله الثاني.

وقالت السفارة اليابانية عبر صفحتها في الفيسبوك: -

وصل جزء من المساعدات الطبية الأردنية إلى مطار ناريتا في طوكيو يوم السبت الماضي ،2 أيار، لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد. كما ستقوم الحكومة الأردنية بارسال مساعدات إضافية لليابان بحلول السادس عشر من أيار، و هي 10 آلاف قطعة من ملابس الحماية، و10 آلاف نظارة واقية، بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه سيتم ارسالها في وقت لاحق.

هذه المساعدات جاءت عقب المكالمات الهاتفية الأخيرة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وبين وزيرالخارجية الأردني و وزيرالخارجية الياباني، و تؤكد على التعاون الوثيق بين الأردن و اليابان للعمل على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تود الحكومة اليابانية أن تعرب عن عميق تقديرها للمساعدة التي قدمتها الحكومة الأردنية.