الرئيسية | محليات سيول تداهم المركبات والمنازل في حسينية معان

وطنا اليوم-عمان:شهدت منطقة الحسينية في معان سيولاً داهمت المركبات والمنازل اليوم الثلاثاء.

اجتاحت السيول القوية قبل قليل بلدة الحسينية في البادية الجنوبية التابعة إداريا إلى محافظة معان.

وأكد شهود عيان إن قوة السيول الناجمة عن غزارة الأمطار أدت إلى توقف حركة السير على الطريق الصحراوي النافذ من البلدة.

وتشهد في هذه الأثناء البلدة هطولا غزيراً للأمطار وتدفق قوي للسيول.

الى ذلك قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء هذا اليوم بوجود مجموعة من الاشخاص في احدى المناطق ضمن محافظة معان وقد داهمتهم السيول حيث جرى على الفور تحريك مركبات خاصة بكامل طواقمها للمكان لإخلاء المحاصرين .

واضاف الناطق الاعلامي ان المركبات قطعت مسافة ٤ كم من السيول والوحل لحين تمكنها من الوصول للمحاصرين حيث جرى نقل ثمانية اشخاص وتأمينهم، وجميعهم بصحة جيدة.

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