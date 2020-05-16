أبرز ما ورد في تصريحات الرزاز

وطنا اليوم - الرزاز: لليوم الثامن على التوالي الاردن يسجل (صفر كورونا) وعلينا مواصلة الحذر.

الرزاز يشكر الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأجهزة الطبية على جهودهم.

الرزاز: المرحلة الأولى كانت مرحلة الاستجابة الفورية للتعامل مع وباء فيروس كورونا.

قال رئيس الوزراء بانه ونقلا عن وزير الصحة والحمدلله لليوم الثامن على التوالي لا يوجد اصابات .

واضاف الرزاز أنه في هذه الأيام المباركة نوجه كل الشكر للمواطن الكريم ونوه أنه علينا توخي الحذر من كورونا الخبيث وان وزير الصحة بلغني أنه لا إصابات لليوم الثامن بكورونا.

مؤكدا بأننا نفتخر بكوادرنا الطبية التي كانت في الصف الأول منذ كورونا. وأن الحكومة استجابت لتنفيذ أوامر الملك منذ اليوم الأول للأزمة وانتقلنا بعد أسابيع للانتقال للتكيف الازمة. واننا استفدنا من الدروس في هذه الازمة