أبرز ما ورد في إيجاز العضايلة وجابر

وزيرا الصحة الدكتور سعد جابر والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة يدليان بتصريحات صحفية حول مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، وإجراءات التعامل مع الوباء

** العضايلة:

* منذ بداية انتشار وباء كورونا عالمياً، سارعت الحكومة وبتوجيهات مباشرة من الملك لاتخاذ قرارات وإجراءات أدت إلى نتائج إيجابية ملموسة النتائج، خاصة من حيث السيطرة على الوباء وكبح انتشار العدوى.

* اليوم، نواجه جميعاً – مواطنون وصنّاع قرار وسياسات – سؤالاً مركزياً: هل زال الخطر؟ إنّ الخطر ما زال قائماً وحقيقيّاً، فالوباء ما زال منتشراً عالمياً، وفي ظل عودة العديد من القطاعات للعمل وزيادة فرص احتكاك المواطنين تبقى احتمالية عودة الوباء قائمة وجدية.

* إن الحكومة تعمل جاهدة لتيسير وتسريع عودة أكبر قدر ممكن من النشاطات الاقتصادية بشكل مدروس ومجدول إلى العمل والاستمرار بنفس النموذج الأردني الذي شهد له العالم بالتميز والانضباط، والاسترشاد بتجارب دول أخرى في إعادة فتح اقتصاداتها والتعلم من قصص النجاح ومن الأخطاء أيضاً، حتى نتفاداها

* إننا على قناعة وثقة بأننا قادرون بإذن الله على إرساء نموذج أردني في إعادة العمل للنشاطات والتعافي الاقتصادي.. ويبقى الحذر واجباً، خاصة في ظل توقعات بوجود إصابات بالمرض لدى بعض أبنائنا الطلبة العائدين من الخارج، والمواطنين الذي كانوا عالقين في دول أخرى، وأيضاً مع توقعاتنا، في المستقبل القريب ببدء عودة بعض المغتربين ممن انتهت عقود عملهم وضاقت عليهم ظروف العيش في دول شقيقية وصديقة. وجميع هؤلاء عائدون من دول تشهد حالات إصابة وبعضها حالات انتشار واسعة للوباء.

* علينا أن نتوقع ونستعد لحالات إصابة وكيفية التعامل معها.

* بناء على هذه المعطيات، فإن الحكومة ستستمر في فرض حظر تجول جزئي في ساعات المساء وفرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع، وبتشديد الإجراءات الرقابية الصحية والاحترازية خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم

* سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يخالف هذه التعليمات، بما فيها إغلاق المنشآت التي لا تتقيد بالشروط الصحية.

* رحلة التعاطي مع هذا الوباء، شكلت ومازالت امتحاناً صعباً، ومحطاتها شملت الاستجابة والتأقلم وبإذن الله التعافي.