بلديات محافظة جرش الخمس تعلن حالة الطوارئ القصوى

أعلنت بلديات محافظة جرش الخمس اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمنخفص الجوي المتوقع دخوله مساء اليوم للمملكة.

قال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام هشام البنا"بأن بلدية جرش الكبرى قامت بوضع خطة عمل وبرنامج لدوام الموظفين خلال ال 48ساعه القادمه، وتم تنظيف مناهل تصريف المياه وتجهيز ماتورات الشفط للتعامل مع مناطق تجمعت المياه.

وبين رئيس قسم الإعلام في بلدية لمعراض مظهر رماضنه بأن لبلدية أخذت جميع الاستعدادات لاستقبال المنخفض الجوي وأخذ جميع احتياطات السلامه العامه وفتح خمس غرف عمليات بالبلدية للتعامل مع المنخفض.

المدير التنفيذي لبلدية باب عمان تحدثت بأنه تم القيام بجولات ميدانيه على العبارات والتأكد من سلامتها، وتم تشكيل فرق طورئ بالمرحلة القصوى وفتح ثلاث غرف عمليات، وتحذير أصحاب الأغنام خاصه القانطين على أطراف الأودية ومواقع تجمع المياه.

رئيس بلدية النسيم المهندس سلامه المحاسيس قال بأن بلدية النسيم تقع شمال جرش ويتبع للبلدية خمس مناطق تم فتح غرف عمليات بجميع المناطق وتم تفقد العبارات وتنظيفها وتفقد مجرى الاوديه وتنظيفها والتأكد منها.

سمير ابو سيف المدير التنفيذي لبلدية برما قال بأن البلدية عملت حالة الطوارئ القصوى ووضع كوادر البلدية على اهبت الاستعداد وتم تنظيف مجرى السيول وفتح غرف عمليات وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي.