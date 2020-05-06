الرئيسية | محليات الأشغال: قطاع الإنشاءات أصبح مفتوحا بالكامل اعتبارا من يوم غد

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة و الإسكان عمر المحارمة أن قطاع الإنشاءات والمكاتب الهندسية وشركات الإسكان سيصبح مفتوحا بالكامل اعتبارا من صباح يوم غدٍ بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بعودة العمل إلى كافة القطاعات. ودعا المحارمة شركات الإسكان و المقاولات والمكاتب الهندسية الإستشارية إلى التقيد التام بالتعليمات،خصوصا ما يتعلق منها بالسلامة العامة والوقاية الصحية والتعاون مع فرق الوزارة والجهات الرقابية حماية للعاملين لديهم واسهاما في الجهود الوطنية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

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