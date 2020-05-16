1790 موقع يتوفر فيها خدمات الانترنت يمكن لطلبة الجامعات استخدامها

وطنا اليوم - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديد 1790 موقعا مجانيا تتوفر فيها خدمات الانترنت يمكن لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة استخدامها لتقديم الامتحانات النهائية.

واوضحت الوزارة ان المواقع توزعت في جميع محافظات وألوية المملكة بحيث لا يضطر الطالب إلى الخروج خارج لوائه/محافظته حرصاً على سلامته، وقد تضمنت هذه المواقع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومحطات المعرفة التابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي إضافةً إلى الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات للسماح للطلبة باستخدام هذه المواقع.

وأكدت الوزارة حرصها على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطلبة خلال عملية تقديم الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الثاني الحالي خاصة الذين يواجهون مشاكل في عدم توفر خدمات الانترنت، إضافةً إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إنجاح منظومة التعليم الإلكتروني بما فيها الامتحانات الإلكترونية، والذي يعتبر خياراً استراتيجياً للدولة الأردنية في ظل هذه الأزمة.

ودعت الوزارة الطلبة للدخول إلى الرابط التالي : http://rce.mohe.gov.jo/Labs/ لكي يتعرفوا على جميع المواقع التي يمكن أن يتقدموا للامتحانات من خلالها، والمتوفرة داخل محافظته/لوائه، مهيبة بجميع الطلبة الالتزام بمعايير السلامة العامة المتمثلة بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وثمنت الوزارة عالياً جهود وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وجامعة البلقاء التطبيقية وتعاونهم في توفير هذه المواقع لأبنائنا الطلبة