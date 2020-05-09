تطورات الحالة الجوية الليله

وطنا اليوم - هذه الليلة ..

بمشيئة الله تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة من سماء المملكة تتكاتر كمياتها تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة نسبيا وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية احيانا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة الأجواء دافئة، وتظهر تدريجيا مع ساعات المساء الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائجا.