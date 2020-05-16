الرئيسية | محليات الصحة: فرق الرصد الوبائي جاهزة لفحص الطلبة

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة الصحة ان فرق الرصد الوبائي على جاهزية عالية، وستقوم بمتابعة وفحص الطلاب القادمين الى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي اليوم، ضمن منهجية واضحة لضمان عدم ثبوت اي اصابة بفيروس كورونا.

وبين مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق ان الوزارة جهزت 4 فرق طبية متخصصة ستقوم بفحص الطلاب القادمون في المرحلة الاولى وعددهم يتراوح 600 طالب، ومتابعتهم بتقديم الاجراءات الطبية اللازمة من قبل فرق الرصد الوبائي وعبر الماسحات الحرارية الثابتة واليدوية الموجودة في المطار ومن ثم حجرهم في اقامات فندقية مخصصة لذلك.

وبينت مديرة الامراض السارية الدكتورة هديل السائح خلال تواجدها في المرسى الجوي المخصص والمجهز في مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال وفحص القادمين، ان الوزارة تعمل بشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية من الاجهزة الامنية والدفاع المدني والجيش العربي وادارة المطار على تقديم الاجراءات الادارية والامنية من استقبال ودخول ونقل الطلاب الى اقامات فندقية مخصصة والحجر عليهم لمدة 14 يوم وضمن تطبيق اعلى المعايير الصحية والسلامة العامة.

واوضح الدكتور عدنان ان اعداد فرق الاستقصاء الوبائي المتواجدة في المطار كافية لفحص جميع القادمين ضمن اجراءات واضحة وميسرة والذي سيكون في المرسى الجوي المخصص بالتجهيزات الوقائية الكاملة والمستلزمات الطبية وعلى اكمل وجه.

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