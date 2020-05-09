الرئيسية | محليات خاص لوطنا اليوم القوات المسلحة تبدأ نقل القادمين لمطار الملكة علياء

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم بأن القوات المسلحة بدأت قبل ساعات تنفيذ خطة إخلاء القادمين لمطار الملكة علياء إلى مناطق الحجر الصحي وصلت، الثلاثاء، أولى الرحلات الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، من القاهرة، وتحمل الطائرة على متنها 170 راكبا. ووصلت الرحلة الثانية في موعدها الساعة 14:45،وعلى متنها 160 راكبا. وتواجدت طواقم القوات المسلحة وطواقم مديرية الأمن العام وإدارة السير لتنظيم السير عند بوابة خروج الطلبة باتجاه مراكز الحجر في البحر الميت. سيتم في الساحة ختم جوازات العائدين وإنهاء كل معاملاتهم وتعقيم الطائرة والتوجة الى الحافلات للذهاب لمراكز الحجر التي خصصت لهم في البحر الميت. مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن عماد الخمايسة، قال إن "30 حافلة خصصت لنقل الطلبة العائدين اليوم (الثلاثاء)

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