الرئيسية | محليات وصول الطائرة الثانية للطلبة العائدين

وطنا اليوم-عمان:وصل في قرابة الساعة 3:00 عصرا الطائرة الثانية للطلبة الأردنيين العائدين من الخارج.

الطائرة الثانية عادت من تركيا ، بعد الأولى من القاهرة ، ومن المتوقع ان تصل طائرة ثالثة مساء الثلاثاء من القاهرة أيضا.

وتحمل الطائرة الثانية على متنها 266 شخصا ، وسيبلغ اجمالي العائدين على الطائرات الثلاث قرابة 586 شخصا.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات "هناك احتمالية وجود إصابات بين الطلبة العائدين، والنظام الصحي في الأردن يستطيع التعامل معها".

رئيس جمعية الفنادق الخاصة عبدالحكيم الهندي، قال إن أجرة النقل يتحملها الطالب وتبلغ 27 دينارا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر