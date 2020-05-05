الرئيسية | محليات 6 آلاف خالفوا حظر التجول في عمان

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس نيابات عمان حسن العبداللات ان اكثر من (6) الاف شخص خالفوا حظر التجول في العاصمة عمان لوحدها خلال اقل من شهرين .

وقال العبداللات: ان هناك جهود تبذلها الكوادر القضائية من اجل تكفيل المخالفين لاوامر الدفاع وحظر التجول و اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .

الى ذلك قامت محاكم بداية عمان بالنظر في اكثر من 1500 قضية مختلفه وتم امس اجراء محاكمات عن بعد ل(65 ) موقوف مما يدلل على سرعة التقاضي وكسب الوقت والتخفيف الكبير عن الموقوفين.

وأكد المجلس القضائي استمرار المحاكم وبالحد الأدنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون و استمرار عمل دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية.

أما بخصوص عمل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فتستمر لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها و محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية فتستمر في أعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقاً، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها.

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