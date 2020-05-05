 وطنا نيوز -ضربة جوية إسرائيلية على معامل الدفاع في حلب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ضربة جوية إسرائيلية على معامل الدفاع في حلب
التاريخ : 05-05-2020 09:04:41 المشاهدات: 965

وطنا اليوم - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الثلاثاء، إن "انفجارات هزت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في معامل الدفاع شرق حلب"، مشيراً إلى أن غارات "أسفرت عن تدمير مستودعات ذخيرة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

 

كما أفاد المرصد بوقوع غارات أخرى استهدفت شرقي سوريا.

 

وأوضح المرصد أن ثلاثة انفجارات عنيفة دوت في "بادية الميادين في ريف دير الزور، تزامناً مع تحليق طائرات مجهولة يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

 

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، ليل الاثنين، لصواريخ "أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في شمال البلاد"، مشيرة إلى أن التدقيق لا يزال جارياً في "الخسائر التي خلفها العدوان".

 

وقالت الوكالة في نبأ عاجل "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق