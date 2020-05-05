ضربة جوية إسرائيلية على معامل الدفاع في حلب

وطنا اليوم - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الثلاثاء، إن "انفجارات هزت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في معامل الدفاع شرق حلب"، مشيراً إلى أن غارات "أسفرت عن تدمير مستودعات ذخيرة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

كما أفاد المرصد بوقوع غارات أخرى استهدفت شرقي سوريا.

وأوضح المرصد أن ثلاثة انفجارات عنيفة دوت في "بادية الميادين في ريف دير الزور، تزامناً مع تحليق طائرات مجهولة يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، ليل الاثنين، لصواريخ "أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في شمال البلاد"، مشيرة إلى أن التدقيق لا يزال جارياً في "الخسائر التي خلفها العدوان".

وقالت الوكالة في نبأ عاجل "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".