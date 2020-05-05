 وطنا نيوز -الحالة الجوية خلال 24 ساعه القادمه
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الحالة الجوية خلال 24 ساعه القادمه
التاريخ : 05-05-2020 08:54:04 المشاهدات: 1009

🔴 #طقس_اليوم | منخفض جوي نادر لمثل هذا الوقت من العام (مُصنف بأنه من الدرجة الثالثة بحسب مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية) يؤثر على المملكة اعتباراً من ساعات ما بعد الظُهر مرفق بأمطار رعدية و رياح نشطة و انخفاض كبير على درجات الحرارة.

 

توصيات طقس العرب ‼️

1- الانتباه من تشكل السيول و جريان الأودية و ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار.

2- الانتباه من شدة العواصف الرعدية المُحتمل حدوثها.

3- الانتباه للمزارعين من تساقط زخات البَرَد و انجراف التربة.

4- الانتباه من شدة سرعة الرياح عصراً في المناطق الصحراوية.

5- الإنتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار و رُبما العواصف الرملية في المناطق الصحراوية.


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