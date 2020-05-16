أمانة عمان تدعو تجار “وسط البلد” لتفقد طوابق التسوية

وطنا اليوم - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ ( قصوى مياه ) للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع أن تسود المملكة غدا بحسب نشرات دائرة الأرصاد الجوية ومراكز التنبؤات الجوية٠

ودعت الأمانة المواطنين الكرام الإبتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار

كما دعت تجار منطقة وسط البلد إلى أخذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية محلاتهم التجارية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية وتفقد المضخات الغاطسة للمحال التي تقع دون منسوب الشارع

هذا وستقوم أمانة عمان بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية والآلية للتعامل مع هذه الحالة الجوية التي من المتوقع ان يصاحبها هطول غزير للأمطار

وتهيب الامانة بالمواطنين في حال مواجهة أي طارئ أو رصد ملاحظات الإتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي ٠٦/٥٣٥٩٩٧٠ و٠٦/٥٣٥٩٩٧١ وخلوي ٠٧٩٨١٦٦٧٨٩