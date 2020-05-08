 وطنا نيوز -وصول اول طائرة أردنية تحمل عائدين اليوم
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وصول اول طائرة أردنية تحمل عائدين اليوم
التاريخ : 05-05-2020 08:41:36 المشاهدات: 982

وطنا اليوم - تصل أولى الرحلات الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، في الساعة الواحدة من مساء الثلاثاء من القاهرة، وتحمل 160 راكبا، بحسب مصدر في الملكية الأردنية لـ "المملكة".

وبحسب المصدر، تصل الرحلة الثانية من القاهرة أيضا في اليوم ذاته الساعة 14:45، وفيها 160 راكبا، وطائرة ثالثة من إسطنبول تحمل 266 شخصا، في الساعة 16:20.

 

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد عادل الوهادنة، إن الخدمات الطبية الملكية "ستشرف على الطلبة العائدين في أماكن الحجر العام في البحر الميت، موضحا أن "الخدمات العلاجية مجانية".

 

وأضاف الوهادنة لـ "المملكة"، أن الفريق الطبي "يضم 80 طبيبا وممرضا، و18 عيادة موزعة على البيوت الجاهزة المتنقلة (الكرفانات) والفنادق حسب سعة كل منهما".

 

وقال بيان للخدمات الطبية أن "عدد الفنادق 10، والبيوت الجاهزة 1000 "كرفان"، فيما يبلغ عدد العائدين الكلي 3100 شخص


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