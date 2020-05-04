الحمايدة: رفع اسعار المياة والكهرباء ضربة جديدة يتلقاعا القطاع الخاص

وطنا اليوم قال الدكتور احمد الحمايدة لقد فاجأتنا شركه المياه بزياده التسعيره على كبار المستهلكين...وكذلك فاجاتنا شركه الكهرباء بوقف استعمال الطاقه البديله، واعتبر ذلك قرار غير حكيم ويضر بقدرة القطاع الخاص للقيام بدوره.

وعلل الحمايدة قائلا ان التوقيت سئ وخصوصا العديد من المؤسسات تعتبر ان اسعار المياه اصلا غاليه. وهذه الاسعار تزيد من فاتوره التكلفه على الموسس’.

وتسائل ان زيادة استهلاك المياه يعني ان المؤسسه تزيد عدد عمالها اي فى مثل هذه الحاله يجب دعم مثل هذه المؤسسات الناجحه وعليها ان تخفض السعر لمثل هذه المؤسسات الناجحه.

كما اهاب بشركه الكهرباء للتراجع عن قرارها بوقف استعمال الطاقه البديله في القطاع الخاصمما يرتب ارتفاع كلفة استهلاك الكهرباء.

وختم الحمايدةو لماذا تقفل المصانع ويتركها اصحابها....هذا اليسير من المعيقات امام القطاع الخاص اذا ما تذكرنا الفائده البنكيه العاليه على القروض. وكذلك المساهمه العاليه التى تدفع للضمان....اعتقد اذا كنا نريد تجاوز محنه الكورونا ان نناقش وبصراحه كل هذه المعيقات حتى يقف القطاع الخاص على قدميه تري هل من مجبب