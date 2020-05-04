الرئيسية | محليات الأيام دول .. الأردن يُرسل مساعدات طبية لليابان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن مساعدات طبية أردنية وصلت إلى مطار ناريتا في طوكيو.

ووفق بيان نقلته صحيفة "Jordan Times" اليوم الاثنين، فإن جزءا من المساعدات الطبية الأردنية لليابان وصل يوم السبت الماضي.

وقال البيان إن الأردن سيُرسل يوم السادس عشر من أيار الجاري مساعدات إضافية لليابان، تشمل 10 آلاف قطعة من ملابس الحماية، و10 آلاف نظارة واقية، بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه في وقت لاحق.

وأضاف البيان أن هذه المساعدة جاءت لتأكيد التعاون الوثيق بين عمان وطوكيو لمنع انتشار COVID-19 كما تم في المكالمات الهاتفية الأخيرة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني آبي شينزو وبين وزيري الخارجية الأردني والياباني.

وتابع البيان: "تود حكومة اليابان أن تعرب عن عميق تقديرنا للمساعدة التي قدمتها الحكومة الأردنية".

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