 وطنا نيوز -مواطن يعيش في الشارع منذ اسبوع بسبب عدم قدرته على دفع ايجار شقة
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مواطن يعيش في الشارع منذ اسبوع بسبب عدم قدرته على دفع ايجار شقة
التاريخ : 04-05-2020 09:08:24 المشاهدات: 2163

وطنا اليوم- هو شهر الرحمة وشهر الخير والتكافل فقط عند اصحاب القلوب الرحيمة..ففي ظل الظروف الصعبه التي تمر فيها البلاد ورفع شعارات التكافل الاجتماعي نرى وللاسف بعض المواقف المؤلمه باربد حيث اقدم صاحب شقه بطرد المستأجر وذويه في الشارع العام ورمي اغراضه على حافة الطريق.

وطنا اليوم تنشر هذا القصة المؤلمة حتى تصل للمسؤولين في المحافظ ولاصحاب الخير لمساعدة هذه العائلة المنكوبة بسبب قسوة القلوب...بعد ان تخلى عنه ابنائه.

 








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