أردنيون يكشفون السبب الحقيقي لإلغاء رحلتي الجزائر وهنغاريا

وطنا اليوم-عمان:اتصالات "غاضبة" من ذوي طلبة أردنيين مقيمين في الجزائر وهنغاريا، حول إلغاء رحلتي طيران الملكية الاردنية من الجزائر وبودابست الى عمان.

الأهالي نقلوا في اتصالاتهم "حنق وغضب" ابنائهم على قرار إلغاء الرحلة التي كان مقرراً لها السابع من الشهر الجاري، لاعادة ابنائهم الى ارض الوطن.

الأهالي أكدوا أن السبب الحقيقي لإلغاء الرحلة هو عدم قدرتهم على دفع مبلغ يقارب 2000 دينار للطالب ما بين تذكرة طائرة وحجر بالفندق لمدة اسبوعين.

وذكروا أن الوضع المالي لاهالي الطلبة الاردنيين المقيمين في بريطانيا أو أميركا والذين يدرسون على نفقتتهم الخاصة يختلف تماماً، على سبيل المثال، عن وضع نظرائهم من الطلبة الذين يدرسون من خلال برنامج المنح الدراسية على النفقة الهنغارية.

وعارض الأهالي قرار وزير الخارجية أيمن الصفدي رفض تبرع الكثيرين بتقديم خدمات ودعم مالي واستئجار طائرات على نفقتتهم الخاصة من اجل إعادة ابنائنا الطلبة الى ارض الوطن.