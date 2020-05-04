الرئيسية | محليات طلبات إلكترونية لتصاريح بيع البطيخ والشمام

وطنا اليوم-عمان:اعلنت أمانة عمان عن بدء استقبال الطلبات إلكترونياً لمنح تصاريح معرشات بيع البطيخ والشمام واعتماد الموافقات الممنوحة عام 2019.

وقال مدير دائرة السوق المركزي المهندس انس محادين إن تقديم الطلبات للراغبين بالحصول على معرشات يجري إلكترونيا فقط على موقع https://www.ammancity.gov.jo/ar/eservices/cmmarket.aspx ، وفقا لشروط وتعليمات العام الماضي 2019 بألا تزيد مساحة المعرش عن 50 مترا مع التزام صاحب المعرش بالابتعاد عن رصيف الشارع 12 مترا طوليا، وان يكون بعيدا عن الميادين والشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة سير، وعدم استغلال الموقع لبيع الخضار. وأشار محادين إلى بدء السوق المركزي بعمل اشتراكات للسيارات الفارغة للتحميل من داخل السوق لحصرها وعمل تصاريح خاصة بها، والانتهاء من منح الشركات العاملة داخل السوق تصاريح دخول عن طريق الخدمة الإلكترونية.

وفي السياق، ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان اليوم الاثنين 2700 طن من الخضار والفواكه.

وتوقع محادين استقرار أسعار الخضار والفواكه حتى نهاية شهر رمضان المبارك نظرا لعملية الركود داخل السوق والطلب، لافتا إلى ان الاردن بلد منتج ومصدر لمعظم أصناف الخضار، وما يتم استيراده مقتصر على الفواكه.

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