تمديد فترة تقديم الطلبات للعمالة غير الأردنية الراغبة بالمغادرة

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير العمل نضال البطاينة تمديد فترة تقديم الطلبات للعمالة غير الأردنية الراغبة بمغادرة البلاد (مغادرة نهائية)عبر منصة Hemayeh.jo، وذلك لغاية يوم السبت المقبل.

وأكد في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا التمديد مرتبط بقرار الحكومة الذي أعلن عنه يوم أمس بفتح معظم القطاعات الاقتصادية بشرط أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75 بالمئة، وبحد أعلى ما نسبته 25 بالمئة للعمالة غير الأردنية وبصرف النظر عن الجنسية، وهذا بدوره سيحد من فرص العمل أمام العمالة غير الأردنية.

وأكد البطاينة أن فرص العمل في المرحلة المقبلة ستكون الأولوية فيها للأردني وبالتالي محدودية فرص عمل العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن سوق العمل في الأردن يواجه حالياً تحدياً كبيراً لإدامة فرص العمل نتيجة للآثار السلبية التي فرضها انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم ولما لذلك من تأثير على القطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد الأردني وفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

ودعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية الراغبة بالمغادرة للتسجيل عبر المنصة، والاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة، نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية بسبب جائحة كورونا.

وحسب البطاينة فأنه سيجري إعفاء العمالة غير الأردنية المسجلين لغايات السفر، في حال سفرهم، من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم كرسوم تصاريح العمل، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم (الوالدين، الأبناء، الزوج/الزوجة) إذ يشملهم قرار الإعفاءات المالية.