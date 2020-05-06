إغلاق مصنع معقمات وضبط كمامات مخالفة

وطنا اليوم-عمان:أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير على أهمية الجهود التي تبذلها كوادر المؤسسة في الرقابة الحدودية والتفتيش على الأسواق المحلية للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسية الأردنية.

وقالت إن كوادر المؤسسة تعمل منذ بداية أزمة "كورونا"، على إدامة العمل في مختلف المديريات في سبيل خدمة المواطنين والتجار والجهات ذات العلاقة حرصاً على دفع عجلة الاقتصاد، ووصول منتجات سليمة وآمنة في الحقول الخاضعة لرقابة المؤسسة.

وأضافت المهندسة الزهير إن كوادر مديرية المقاييس أشرفت منذ بداية الأزمة على إجراء تعديلين لأسعار المحروقات في (640) محطة محروقات، بعد قرار الحكومة الذي قضى بتخفيض الأسعار، كما تم التحقق من (511) مضخة محروقات في (100) محطة، تنوعت ما بين التحقق الفجائي والدوري، والتحقق بعد الصيانة، كما تحققت كوادر المديرية من (32) بئر محروقات في (14) محطة. بالإضافة إلى استمرار العمل بالتحقق من صهاريج المحروقات ووكالات ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز بشكل دوري وفجائي، حيث تم التحقق من عدادات (23) صهريجاً لتوزيع المحروقات، في حين تم التحقق من أكثر من ألف (1000) اسطوانة غاز في كل من محطة تعبئة عمّان وسيارات ووكالات توزيع الغاز في المملكة، منوهة إلى متابعة ما يقرب من (40) شكوى على محطات وصهاريج محروقات ووكالات توزيع غاز ، تم متابعتها جميعها، وأغلقت على إثرها إحدى المحطات لمخالفتها قانون المؤسسة.

وفي ظل الحاجة المتزايدة للمستلزمات الطبية تحققت المؤسسة من أكثر من (650) ميزان طبي وما يقارب الـ(300) جهاز لفحص ضغط الدم.

وعلى صعيد متصل أكدت المهندسة الزهير استمرار فرق الرقابة الحدودية بالعمل منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن كوادر الرقابة الحدودية في كل من العقبة وجمرك المطار تعمل على مدار (24) ساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث تم التعامل مع أكثر من (12500) بيان جمركي في مختلف المعابر الحدودية التي يرابط عليها موظفو المؤسسة، إذ يتم التحقق من البيانات الجمركيّة ومعرفة مدى مطابقة المنتجات الواردة فيها للمواصفات القياسية والقواعد الفنيّة الأردنيّة، عبر الكشف الحسيّ، والفحص المخبري، في مختبرات المؤسسة التي استقبلت منذ بدء الأزمة ما يقارب (200) عينة ما بين المواد الغذائية والكيماوية.

وفي الأسواق المحليّة تواصل فرق التفتيش على المصانع، ومسح الأسواق عملها، حيث تم إجراء (140) جولة تفتيش في محافظات العاصمة، والزرقاء، ومأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، وإربد، وعجلون، والمفرق، بمختلف ألويتها، ومتابعة (11) شكوى حول الكمامات ومعقمات الأيدي والمطهرات، وتم التحقق من (413) عينة من تلك المنتجات، ليتبين مخالفة (22) منها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، وأسفرت تلك الجولات عن إتلاف العديد من هذه المنتجات وإغلاق مصنع لتصنيع معقّمات الأيدي، بعد ثبوت مخالفتها للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنية، وتم تحويل المخالفين للمدعي العام.

وفيما يخص قطاع المصوغات والمجوهرات أكدت المهندسة الزهير بأن مديرية المصوغات في المؤسسة استقبلت وفحصت ودمغت منذ بداية الجائحة أكثر من (5) كغ من الذهب المحلي وما يقارب (6.5) كغ من الذهب المستورد، كما تم فحص ودمغ ما يقارب (46) كغ من المسكوكات الذهبية المحلية، فيما تم فحص (4500) كغ من السبائك الذهبية المستوردة، في حين تم فحص (15) كغ من المصوغات الفضيّة المستوردة.

هذا ويباشر قرابة الـ 40% من الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس عملهم من مكاتبهم، فيما يعمل قرابة الـ 60% منهم عن بعد عبر تقديم الخدمة الكترونياً، ويتم استقبال الشكاوى عبر الاتصال على الرقم (065301243) أو على الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر أيقونة الشكاوى:

(http://www.jsmo.gov.jo/ar/EServices/COMPLAINTS/Pages/default.aspx) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) مؤكدة أن الشكاوى تتابع على الفور وبسريّة تامّة.