وزير الصحة: لليوم السابع على التوالي لم تسجل اي اصابة

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه ولليوم السابع على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة، فيما تم تسجيل 4 حالات لقادمين من الخارج 3 منهم أردنيون، وشخص واحد من الجنسية العربية، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في المملكة 465 حالة.

وأكد وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات شفاء، ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 64 حالة، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها للأردنيين للكشف عن فيروس كورونا منذ بداية الأزمة بلغ 87 ألفاً و618 فحصاً، "وسيتم زيادتها خلال الأيام القادمة".