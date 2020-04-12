الرئيسية | محليات وزير الصحة: وفاة ثامنة ولا إصابات جديدة بكورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل حالة وفاة ثامنة داخل مستشفى الملكة علياء بسبب فيروس كورونا، كما أعلن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأعلن تسجيل 6 حالات شفاء ليبقى 89 حالة في المستشفيات.

وقال جابر إنه تم صناعة 1.3 مليون كمامة بالأردن اليوم، وتم زيادة أسرة العناية الحثيثة بالأردن 30 سريراً في مستشفى الأمير حمزة، كما تم تشكيل فرق للتقصي الوبائي.

وأضاف أنه تم زيادة عدد أجهزة التنفس لأكثر من ألف جهاز، فسياسات التباعد الاجتماعي مكنت الحكومة من تعزيز قدرات النظام الصحي الأردني.

وبين أن هذه الانجازات تسمح لنا اليوم من العودة التدريجية لعدة قطاعات اقتصادية حيوية كون المجتمع المتمتع بالصحة والعافية هو القادر على اعادة الاقتصاد.

ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة صحية للأشهر المقبلة بحيث نكون جاهزين للتعامل مع أي طارئ أو تغيير في الوضع الصحي.

ولفت إلى تطعيم أكثر من 41 ألف طفل في المراكز الصحية خلال 48 ساعة الماضية.

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