الرئيسية | محليات العضايلة: حظر شامل الجمعة وتعديل الاجراءات في 3 محافظات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة : تقرر تعديل اجراءات الحظر في 3 محافظات هي مادبا وجرش وعجلون.

وبين العضايلة في الايجاز الصحفي اليومي مساء الثلاثاء : وفي إطار مراجعة الإجراءات المتخّذة للتعامل مع هذه الأزمة، وفي ضوء تطوّرات الحالة الصحيّة التي تشهد، وبحمد الله، استقراراً تدريجيّاً؛ تقرّر اليوم تعديل إجراءات الحظر في ثلاث محافظات هي: مأدبا، وجرش، وعجلون؛ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وتابع : سيسمح للمواطنين في هذه المحافظات بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم بغضّ النظر عن أرقامها، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، وتطبّق فيها نفس الإجراءات التي تمّ تطبيقها في المحافظات السابقة، التي شهدت تعديل إجراءات الحظر.

وقال العضايلة : كما تعلمون، يبذل سيّدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني - حفظه الله – جهداً محليّاً ودوليّاً استثنائيّاً، في ظلّ هذه الأزمة، ويبحث بشكل يوميّ تداعياتها على جميع المستويات، وسبل التخفيف من آثارها.

واضاف : وفي هذا السياق، أكّد جلالته في مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست) اليوم أنّنا "ولمواجهة هذا التهديد الأوحد، علينا أن نتقارب، وأن نعمل معاً، وأن نوحِّد هدفنا، وتركيزنا لتصبح غايتنا بقاء وسلامة البشريّة في كلّ مكان"

وتابع : كما أكّد جلالته أنّ بلداً واحداً بمفرده، لا يمكن له أن ينجح، وأنّ علينا أن نضع خلافاتنا جانباً، وأن ندرك أنّ خصومات الأمس لم تعد تعني شيئاً في مواجهة هذا التهديد المشترك.

واضاف الضعايلة : وضمن الجهود الحكومية للتعامل مع آثار أزمة كورونا بحث رئيس الوزراء مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل التعاون في ظل الظروف الحالية كما وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة للتعامل مع هذا الوباء واحتوائه والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة

واعلن العضايلة فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة.

وقال العضايلة : إنّ التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب منّا التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذه هي الغاية الأساسيّة من فرض الحظر الشامل في بعض الأوقات.

واضاف العضايلة : وبالتالي، سيكون هناك حظر شامل يوم الجمعة المقبل، بنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، وسيوضّح معالي وزير الصحّة الدكتور سعد جابر بعد قليل الغاية والفائدة من تطبيق هذا الإجراء على مدار الأسابيع الماضية.

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