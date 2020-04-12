|
إعادة تشغيل معظم مسارات باص عمّان
وطنا اليوم-عمان:قالت شركة رؤية للنقل المشغلة التي عمان اليوم في تصريح صحفي انه بناءً على تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة النقل، سنقوم بإعادة تشغيل معظم مسارات “باص عمّان” لخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب ابتداءً من يوم غد الأربعاء 2020/4/29 بنسبة تشغيل 30% ضمن أوقات الحظر وابتداءً من الساعة 9 صباحاً، علماً بأن وسائل الدفع المقبولة هي بطاقات باص عمّان وبطاقة باص عمّان الافتراضية (QR Code) عبر التطبيق.
ونوهت انه بإمكان المواطنين شراء وإعادة شحن بطاقات باص عمّان من نقاط البيع الموجودة بمجمع الشمال، صويلح ومجمع المحطة وذلك من الساعة التاسعة صباحاً، بالإضافة الى مراكز التوزيع، أو بإمكانكم شحن البطاقة الافتراضية عبر التطبيق QR Code من خلال البطاقات الائتمانية او بطاقات الصراف الآلي.
قائمة المسارات العاملة:
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|